В России предложили запретить игру Hamster Kombat

Опубликовано 19 июля 2024, 17:47
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В России предложили запретить игру Hamster KombatОн может оказаться мошенничеством
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил с инициативой запрета игры Hamster Kombat в Telegram. По его мнению, игра, где пользователи нажимают на изображение хомяка для заработка монет, может быть мошенничеством и негативно воздействовать на россиян.
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Hamster Kombat, появившаяся в мае 2024 года, привлекла внимание благодаря своей гигантской аудитории в Telegram и YouTube. Пользователи должны нажимать на хомяка, чтобы получать монеты, которые, как утверждают разработчики, можно обменять на криптовалюту. Однако подробности о разработчиках игры и реальных возможностях заработка остаются неясными.
Аксаков отметил, что игра может манипулировать пользователями, особенно теми, кто надеется разбогатеть без усилий. Он подчеркнул необходимость контроля таких проектов, чтобы предотвратить мошенничество и защитить граждан.