В России предложили запретить игру Hamster Kombat

Hamster Kombat, появившаяся в мае 2024 года, привлекла внимание благодаря своей гигантской аудитории в Telegram и YouTube. Пользователи должны нажимать на хомяка, чтобы получать монеты, которые, как утверждают разработчики, можно обменять на криптовалюту. Однако подробности о разработчиках игры и реальных возможностях заработка остаются неясными.

Аксаков отметил, что игра может манипулировать пользователями, особенно теми, кто надеется разбогатеть без усилий. Он подчеркнул необходимость контроля таких проектов, чтобы предотвратить мошенничество и защитить граждан.