В России представили новый метод контроля материалов в авиакосмической отрасли

В современной авиационной промышленности всё чаще используются многокомпонентные материалы, такие как композиты. Они объединяют разные слои с уникальными свойствами, делая конструкции легче и прочнее. Однако их производство — сложный процесс, который может привести к скрытым дефектам.

Для обнаружения таких дефектов существуют методы неразрушающего контроля. Однако традиционные методы, такие как тепловой контроль, имеют свои ограничения из-за неровной поверхности материалов и изменчивости их тепловых свойств.

Ученые разработали новый метод, который объединяет нагревание и принудительное охлаждение материалов. Это позволяет более точно выявлять скрытые дефекты, увеличивая температурный контраст и улучшая видимость дефектов.

Специалисты уже работают над созданием переносного устройства для применения этого метода на практике. Они уверены, что новый дефектоскоп будет готов к концу 2024 года и станет эффективным инструментом для контроля качества материалов в авиационной и космической отраслях.