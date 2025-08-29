В России представят «Белую книгу» по внедрению ИИ в транспорт

Опубликовано 29 августа 2025, 21:071 мин.
В России представят «Белую книгу» по внедрению ИИ в транспортДокумент представят на форуме «Цифровая транспортация»
Российская транспортная отрасль подготовила «Белую книгу» о внедрении искусственного интеллекта (ИИ). Презентация документа состоится 1 октября на форуме «Цифровая транспортация», который проходит под эгидой Министерства транспорта.
Как сообщил заместитель главы ОАО «Российские железные дороги» Евгений Чаркин, транспортная отрасль стала первой в России, завершившей разработку подобного документа. «Белая книга» содержит рекомендации и подходы к использованию технологий искусственного интеллекта в транспортной системе.
Ранее стало известно, что в московском метро планируют запустить первые поезда без машинистов уже в конце 2026 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что подготовка к нововведению идет полным ходом. Одновременно с этим специалисты РЖД разрабатывают аналогичные технологии для Московского центрального кольца и центральных диаметров.