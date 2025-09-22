В России представят систему маркировки ИИ-контента

Разработкой занимается Институт системного программирования имени В. П. Иванникова совместно с компанией «Яндекс». Основная цель проекта — создать отечественное решение, позволяющее отслеживать и маркировать ИИ-контент для повышения прозрачности цифровой информации.

Планируется, что система будет открытой, что позволит формировать вокруг нее сообщество разработчиков и компаний.

Ранее компании «Фосагро» и «Лаборатория Касперского» заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Партнёры планируют совместно разрабатывать и внедрять ИИ-решения для задач экономической и информационной безопасности.