В России продлили эксперимент по отслеживанию лекарств

Как сообщили в Минпромторге, в течение этого периода продолжится тестирование информационной системы с участием представителей фармацевтической отрасли. Особое внимание уделят интеграции платформы с базами данных федеральных ведомств.

В ведомстве пояснили, что дополнительное время необходимо для отработки механизмов взаимодействия между участниками системы и подготовки нормативной базы. После завершения эксперимента система должна заработать в полноценном режиме.

Ранее ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН нашли новый механизм, управляющий движением ионов кальция в клетках. Это открытие поможет быстрее разрабатывать лекарства от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, таких как инфаркт и эпилепсия.