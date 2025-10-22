В России продолжат испытания вакцины от РС-вируса

Опубликовано 22 октября 2025, 23:251 мин.
В России продолжат испытания вакцины от РС-вирусаПрепарат для пожилых людей
Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева планирует в ближайший год приступить к третьей фазе клинических испытаний вакцины против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ).
По словам директора института Дмитрия Лиознова, две предыдущие фазы уже завершены и показали положительные результаты. На следующем этапе предстоит оценить не только иммунный ответ, но и реальную эффективность препарата в предотвращении распространения инфекции.
Разработанная вакцина имеет интраназальную форму применения. Она предназначена для защиты людей от 60 лет.
Ранее стало известно, что специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева готовятся к клиническим испытаниям новой вакцины широкого спектра действия. Разработка направлена на создание препарата, который сможет обеспечивать длительную защиту сразу от всех штаммов вируса.