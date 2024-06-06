В России проведут эксперимент по управлению дронами с орбиты

Опубликовано 06 июня 2024, 09:16
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В России проведут эксперимент по управлению дронами с орбитыВо время проектно-образовательного интенсива «Архипелаг»
Генеральный директор аэрокосмического холдинга SR Space Олег Мансуров сообщил, что эксперимент по управлению беспилотным летательным аппаратом с орбиты может состояться в июле на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг».
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Изначально эксперимент планировалось провести вместе с IT-холдингом Т1, но из-за смены руководства и стратегии партнеров сотрудничество прекратилось. Однако работа продолжается, хотя и без внешнего финансирования.
Мансуров отметил, что спрос на такие технологии есть, и команда надеется реализовать эксперимент, несмотря на отсутствие точной даты и необходимость доработки технических деталей.
Ранее, в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза представили новое программно-аппаратное решение, способное обнаруживать и устранять киберугрозы, которые могут повлиять на работу беспилотников.