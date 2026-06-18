В России расширят посадку в самолеты по биометрии

Технология позволяет проходить процедуру посадки с использованием биометрических данных вместо традиционных способов проверки. По словам Никитина, подключение сервиса также рассматривает аэропорт Нижнего Новгорода.

Дальнейшее внедрение зависит от технической готовности аэропортов, их загрузки, числа пассажиров и участия авиакомпаний.

Ранее в РЖД сообщили, что серьезных сбоев во время проверки технологии посадки по биометри не выявили, однако систему еще планируют дорабатывать. Заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин отметил, что основная задача сейчас связана со скоростью посадки.