В России расширят посадку в самолеты по биометрии

Опубликовано 18 июня 2026, 20:031 мин.
В России расширят посадку в самолеты по биометрииТехнологию уже тестируют два аэропорта
В России планируют расширить применение биометрической идентификации пассажиров при посадке на авиарейсы. Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что сервис, который уже работает в аэропортах Шереметьево и Пулково, в 2026 году начнет масштабироваться, пишет ТАСС.
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Технология позволяет проходить процедуру посадки с использованием биометрических данных вместо традиционных способов проверки. По словам Никитина, подключение сервиса также рассматривает аэропорт Нижнего Новгорода.
Дальнейшее внедрение зависит от технической готовности аэропортов, их загрузки, числа пассажиров и участия авиакомпаний.
Ранее в РЖД сообщили, что серьезных сбоев во время проверки технологии посадки по биометри не выявили, однако систему еще планируют дорабатывать. Заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин отметил, что основная задача сейчас связана со скоростью посадки.