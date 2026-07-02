В России расширят статус новых технологичных видов спорта

Опубликовано 02 июля 2026, 19:141 мин.
В России расширят статус новых технологичных видов спортаВ список могут войти дроны
Экспертное сообщество комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» предложило придать статус базовых видов спорта гонкам дронов, спортивному программированию и фиджитал-спорту во всех регионах страны до конца 2026 года. Инициатива обсуждалась на профильном заседании, посвященном развитию технологичных спортивных дисциплин, пишет ТАСС.
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По словам президента региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация гонок дронов в Ростовской области» Анны Андреевой, такое решение позволит объединить инфраструктуру и создать единый подход к развитию современных видов спорта. Отмечается, что это также связано с подготовкой специалистов для цифровой экономики и формированием технологических компетенций у молодежи.
Подчеркивается, что в России растет интерес детей к техническим и инновационным спортивным направлениям. В рамках предложения обсуждается развитие гонок дронов, спортивного программирования и фиджитал-спорта как элементов единой системы спортивных дисциплин.