В России разрабатывают тренажеры для новой орбитальной станции

Как сообщил директор института Сергей Бабин, работа ведется совместно с бизнес-компанией «Софтлаб». Тренажеры будут представлять собой системы виртуальной реальности, моделирующие обстановку и систему управления станции. Основной акцент в разработках сделан на визуализацию, а также обработку и передачу данных управления.

Новые тренажеры будут отличаться от тех, что используются для подготовки космонавтов к полетам на МКС.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация планирует запустить процесс отбора космонавтов с помощью искусственного интеллекта (ИИ).