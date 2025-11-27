В России разрабатывают тренажеры для новой орбитальной станции

Опубликовано 27 ноября 2025, 17:361 мин.
В России разрабатывают тренажеры для новой орбитальной станцииСистемы виртуальной реальности
Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН начали разработку тренажеров для Российской орбитальной станции (РОС). Станцию планируют развернуть на околополярной орбите в период с 2027 по 2033 год.
Как сообщил директор института Сергей Бабин, работа ведется совместно с бизнес-компанией «Софтлаб». Тренажеры будут представлять собой системы виртуальной реальности, моделирующие обстановку и систему управления станции. Основной акцент в разработках сделан на визуализацию, а также обработку и передачу данных управления.
Новые тренажеры будут отличаться от тех, что используются для подготовки космонавтов к полетам на МКС.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация планирует запустить процесс отбора космонавтов с помощью искусственного интеллекта (ИИ).