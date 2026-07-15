В России разработали алгоритм для повышения надежности бортовых систем

Опубликовано 15 июля 2026, 16:531 мин.
В России разработали алгоритм для повышения надежности бортовых системМетодика упростит создание критически важных систем
В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза представили новый алгоритм. Он помогает повысить предсказуемость и надежность работы бортовых систем самолетов и другой техники. Разработка ориентирована на встроенные системы ответственного назначения, пишет ТАСС.
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Методика позволяет применять технологии безопасной компиляции с учетом требований безопасности при использовании современных компиляторов. Также она снижает риски, возникающие при оптимизации программного кода, и может использоваться при разработке и сертификации программного обеспечения для авиации и других критически важных систем.
Исследователи адаптировали технологии оптимизации обработки данных для программ, работающих в режиме реального времени. Это помогает сохранить предсказуемость их работы и упрощает процесс верификации программного обеспечения, отметили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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