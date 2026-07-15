В России разработали алгоритм для повышения надежности бортовых систем

Методика позволяет применять технологии безопасной компиляции с учетом требований безопасности при использовании современных компиляторов. Также она снижает риски, возникающие при оптимизации программного кода, и может использоваться при разработке и сертификации программного обеспечения для авиации и других критически важных систем.

Исследователи адаптировали технологии оптимизации обработки данных для программ, работающих в режиме реального времени. Это помогает сохранить предсказуемость их работы и упрощает процесс верификации программного обеспечения, отметили в пресс-службе.