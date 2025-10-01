В России разработали методику для повышения надежности авиадеталей

Опубликовано 01 октября 2025, 14:021 мин.
В России разработали методику для повышения надежности авиадеталейОна поможет точнее прогнозировать деформации
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета им. Гагарина (СГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали новую методологию прогнозирования деформаций в пластинах с отверстиями, которые широко применяются в авиационной и машиностроительной отраслях. Разработка позволит повысить надёжность и срок службы промышленных изделий.
Уникальность методики заключается в построенной математической модели, подходящей для трёхмерного анализа напряжённого состояния пластин. Модель учитывает различные граничные условия и нагрузки, используя деформационную теорию пластичности. Особое внимание уделено анализу зон развития пластических деформаций вокруг отверстий.
Практическая значимость исследования подтверждена успешными испытаниями. Разработка особенно актуальна для авиастроения, машиностроения, судостроения и производства медицинской техники, где точный учёт деформаций критически важен для предотвращения разрушения конструкций.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда.