В России разработали методику для повышения надежности авиадеталей

Она поможет точнее прогнозировать деформации

В пресс-службе Саратовского государственного технического университета им. Гагарина (СГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали новую методологию прогнозирования деформаций в пластинах с отверстиями, которые широко применяются в авиационной и машиностроительной отраслях. Разработка позволит повысить надёжность и срок службы промышленных изделий.