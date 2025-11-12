В России разработали первый отечественный шлифовальный станок для авиадвигателей

Оборудование работает с более чем десятью типами материалов, включая закаленные стали и жаропрочные никелевые сплавы. Станок использует высокопористые круги из белого электрокорунда и поддерживает непрерывную правку инструмента.

Комплекс оснащен российским шпиндель-мотором, инструментальным магазином собственного производства и двухосевым столом с автоматической заменой деталей. Специальное программное обеспечение «Комфортный интерфейс оператора» позволяет управлять всем технологическим процессом.

Разработка не имеет отечественных аналогов и предназначена для предприятий двигателестроительной отрасли.