В России разработали первый отечественный шлифовальный станок для авиадвигателей

В России разработали первый отечественный шлифовальный станок для авиадвигателейSXS 512 работает полностью автоматически
Холдинг «СТАН», входящий в госкорпорацию Ростех, разработал пятикоординатный шлифовальный комплекс SXS 512 для обработки критически важных деталей авиационных двигателей. Станок способен в автоматическом режиме обрабатывать замки лопаток газотурбинных двигателей.
Оборудование работает с более чем десятью типами материалов, включая закаленные стали и жаропрочные никелевые сплавы. Станок использует высокопористые круги из белого электрокорунда и поддерживает непрерывную правку инструмента.
Комплекс оснащен российским шпиндель-мотором, инструментальным магазином собственного производства и двухосевым столом с автоматической заменой деталей. Специальное программное обеспечение «Комфортный интерфейс оператора» позволяет управлять всем технологическим процессом.
Разработка не имеет отечественных аналогов и предназначена для предприятий двигателестроительной отрасли.