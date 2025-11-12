В России
Опубликовано 12 ноября 2025, 22:17
1 мин.

В России разработали первый отечественный шлифовальный станок для авиадвигателей

SXS 512 работает полностью автоматически
Холдинг «СТАН», входящий в госкорпорацию Ростех, разработал пятикоординатный шлифовальный комплекс SXS 512 для обработки критически важных деталей авиационных двигателей. Станок способен в автоматическом режиме обрабатывать замки лопаток газотурбинных двигателей.
© «СТАН»

Оборудование работает с более чем десятью типами материалов, включая закаленные стали и жаропрочные никелевые сплавы. Станок использует высокопористые круги из белого электрокорунда и поддерживает непрерывную правку инструмента.

Комплекс оснащен российским шпиндель-мотором, инструментальным магазином собственного производства и двухосевым столом с автоматической заменой деталей. Специальное программное обеспечение «Комфортный интерфейс оператора» позволяет управлять всем технологическим процессом.

Разработка не имеет отечественных аналогов и предназначена для предприятий двигателестроительной отрасли.