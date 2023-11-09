В России разработали преобразователь сигналов для космической связи

Сергей Собянин отметил, что данная технология уже используется в российском сегменте Международной космической станции, что обозначает важность данной инновации для космической индустрии. Ранее подобные устройства приходилось закупать за рубежом, но благодаря новому разработанному преобразователю, Россия может значительно снизить зависимость от импорта в этой отрасли.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что с момента запуска приложения "Метро Москвы" пользователи построили более 500 миллионов маршрутов. Это приложение, которое уже скачали более 10 миллионов раз, стало простым и удобным инструментом для пассажиров в навигации по московскому метро.