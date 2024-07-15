В России разработали систему для фитнес-тренировок с использованием ИИ

По словам руководителя пресс-службы МТУСИ Алины Хакимзяновой, система использует технологию HPE — HumanPoseEstimation, которая позволяет точно определять положение ключевых точек человеческого тела в реальном времени. Эта технология способствует оценке правильности выполнения упражнений, подсчету повторений и эффективности тренировок.

Система включает легковесную сверточную нейронную сеть GL-Pose, специально обученную для оценки позы человека на различных устройствах. Это позволяет персонализировать тренировочные планы, учитывая индивидуальные физические данные пользователя и корректируя занятия в режиме реального времени, отметила Хакимзянова.