В России разработают ИИ для восстановления воздушного движения после сбоев

Опубликовано 10 мая 2026, 18:281 мин.
В России разработают ИИ для восстановления воздушного движения после сбоевНейросети планируют внедрить в систему ОрВД
В России ведется разработка системы на основе нейросетей для быстрого восстановления организации воздушного движения (ОрВД) после крупных сбоев. Проект реализует концерн ВКО Алмаз-Антей, который работает над применением искусственного интеллекта в аэронавигации, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
По данным заместителя генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрия Савицкого, ранее в стране завершили исследование применения нейросетей в системе организации воздушного движения. Новая задача проекта заключается в оперативном восстановлении работы авиационных маршрутов и снижении последствий сбоев для авиакомпаний, отметил Савицкий.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с с президентом России Владимиром Путиным сообщил о планах по выпуску пассажирских самолетов. К 2030 году предприятие рассчитывает производить 36 машин МС-21, 20 самолетов SJ-100 и 12 бортов Ил-114 ежегодно.