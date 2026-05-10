В России разработают ИИ для восстановления воздушного движения после сбоев

По данным заместителя генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрия Савицкого, ранее в стране завершили исследование применения нейросетей в системе организации воздушного движения. Новая задача проекта заключается в оперативном восстановлении работы авиационных маршрутов и снижении последствий сбоев для авиакомпаний, отметил Савицкий.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с с президентом России Владимиром Путиным сообщил о планах по выпуску пассажирских самолетов. К 2030 году предприятие рассчитывает производить 36 машин МС-21, 20 самолетов SJ-100 и 12 бортов Ил-114 ежегодно.