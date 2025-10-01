В России разработают отечественную ИИ-систему для школ

Новая разработка призвана помогать в работе как педагогам, так и учащимся. При этом Кравцов подчеркнул, что искусственный интеллект и современные технологии не рассматриваются в качестве замены учителя. По его словам, это закреплено в действующей Стратегии развития образования.

Ранее глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальсков сообщил, что ведомство активно работает над этическими аспектами применения искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, стандарты, методологии и этические нормы для использования ИИ в науке пока находятся на этапе разработки. Без них исследования могут стать фрагментарными и лишёнными логической связи.