В России
Опубликовано 17 июля 2026, 21:57
1 мин.

В России разработают стандарт для голосового управления автомобилями

Росстандарт подготовит требования
В России планируют создать единый стандарт для систем голосового управления автомобилями. Росстандарт должен подготовить соответствующие требования к декабрю 2028 года, пишет ТАСС.
В России разработают стандарт для голосового управления автомобилями

© Ferra.ru

Работа проводится в рамках развития направления «Автонет» Национальной технологической инициативы. Новый стандарт будет регулировать системы, которые управляют функциями и бортовым оборудованием колесных транспортных средств с помощью голосовых команд.

Разработкой требований займутся Росстандарт, Минпромторг и Минтранс при участии АНО «Платформа НТИ», рабочей группы «Автонет» и профильного инфраструктурного центра.

Ранее доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов в беседе рассказал, что с 2022 года в России сформирована система мер, направленная на ускорение внедрения отечественных технологических разработок.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#автомобиль
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России разработают стандарт для голосового управления автомобилями