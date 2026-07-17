В России разработают стандарт для голосового управления автомобилями

Работа проводится в рамках развития направления «Автонет» Национальной технологической инициативы. Новый стандарт будет регулировать системы, которые управляют функциями и бортовым оборудованием колесных транспортных средств с помощью голосовых команд.

Разработкой требований займутся Росстандарт, Минпромторг и Минтранс при участии АНО «Платформа НТИ», рабочей группы «Автонет» и профильного инфраструктурного центра.

Ранее доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов в беседе рассказал, что с 2022 года в России сформирована система мер, направленная на ускорение внедрения отечественных технологических разработок.