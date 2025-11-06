В России родители получат доступ к геоданным детских SIM-карт без суда

Опубликовано 06 ноября 2025, 12:061 мин.
В России родители получат доступ к геоданным детских SIM-карт без судаМера призвана ускорить поиск пропавших детей
Министр цифрового развития Максут Шадаев в рамках межрегионального форума, посвященного 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», сообщил о введении в России специальных детских SIM-карт. Родители смогут получать информацию о перемещениях таких номеров без необходимости обращения в суд.
Также на портале «Госуслуги» появится функция подтверждения смены пароля через доверенное лицо. Эта опция будет особенно востребована среди старшего поколения, которое сможет назначать помощников для управления учетной записью.
По словам министра, эти меры должны повысить оперативность получения координат в поисковых операциях и расширить круг участников, помогающих в розыске людей.
Ранее оператор «Билайн» планировал представить новую функцию в мобильном приложении, которая позволит пользователям заранее давать согласие на передачу данных о местоположении поисковому отряду «ЛизаАлерт». Это решение призвано ускорить поиск людей в критических ситуациях.