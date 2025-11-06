В России родители получат доступ к геоданным детских SIM-карт без суда

Также на портале «Госуслуги» появится функция подтверждения смены пароля через доверенное лицо. Эта опция будет особенно востребована среди старшего поколения, которое сможет назначать помощников для управления учетной записью.

По словам министра, эти меры должны повысить оперативность получения координат в поисковых операциях и расширить круг участников, помогающих в розыске людей.

Ранее оператор «Билайн» планировал представить новую функцию в мобильном приложении, которая позволит пользователям заранее давать согласие на передачу данных о местоположении поисковому отряду «ЛизаАлерт». Это решение призвано ускорить поиск людей в критических ситуациях.