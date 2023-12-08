В России собрали второй летный двигатель РД-171МВ для ракеты «Союз-5»Он является самым мощным в мире
Госкорпорация Роскосмос в своем Telegram - канале сообщила, что НПО Энергомаш завершило сборку второго лётного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5». Этот жидкостный ракетный агрегат является самым мощным в мире. Компонентами его топлива являются керосин и кислород, а тяга составляет целых 800 тонн.
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Параллельно завершены работы по соответствующему этапу опытно-конструкторских работ. Сейчас НПО Энергомаш занято сборкой третьего образца РД-171МВ, отметили в сообщении.
Следующим этапом будет проведение межведомственных испытаний РД-171МВ, а затем начнётся серийное производство этих двигателей для комплектации ракеты «Союз-5».
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