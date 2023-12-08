В России собрали второй летный двигатель РД-171МВ для ракеты «Союз-5»

Параллельно завершены работы по соответствующему этапу опытно-конструкторских работ. Сейчас НПО Энергомаш занято сборкой третьего образца РД-171МВ, отметили в сообщении.

Следующим этапом будет проведение межведомственных испытаний РД-171МВ, а затем начнётся серийное производство этих двигателей для комплектации ракеты «Союз-5».

Ранее мы писали, что директор Института космических технологий Красноярского научного центра Николай Тестоедов поделился планами по запуску новой группировки спутников связи "Гонец-М1". Ожидается, что все 28 спутников будут размещены на орбите к 2033 году, причем первые из них должны появиться уже к 2028 году.