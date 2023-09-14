В России сократился срок забора заказов из пунктов выдачиВ Москве, Московской области и Петербурге заказы забирают в течение суток
Исследование PIM Solution показало, что в России сократился срок забора заказов из пунктов выдачи.
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Во время исследования сервис проанализировал данные около 60 тыс. подключенных к нему магазинов. В начале 2023 года стали быстрее забирать заказы из пунктов выдачи в Чечне – 29%, в Омской области –29 и Воронежской области – 27%.
В Москве, Московской области и Петербурге заказы забирают в течение суток.
Время забора заказов из пунктов выдачи – это один из главных показателей, характеризующих потребительское поведение жителей тех или иных регионов. Чем быстрее покупатели забирают свои заказы, тем дешевле обходится их хранение и эффективнее используются площади пунктов выдачи.
Есть регионы, где срок забора заказа увеличился, это Тыва – 3 суток, Чукотка – 2,9 суток, Магаданская область – 2,7 суток.