В России сократился срок забора заказов из пунктов выдачи

Во время исследования сервис проанализировал данные около 60 тыс. подключенных к нему магазинов. В начале 2023 года стали быстрее забирать заказы из пунктов выдачи в Чечне – 29%, в Омской области –29 и Воронежской области – 27%.

В Москве, Московской области и Петербурге заказы забирают в течение суток.