В России создадут ассистивные технологии для людей с особенностями здоровья

Опубликовано 30 апреля 2026, 09:061 мин.
В России создадут ассистивные технологии для людей с особенностями здоровьяУниверситеты работают над материалами, цифровыми решениями и имплантатами
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что российские университеты и научные организации активно разрабатывают ассистивные технологии. Это устройства и программы, которые помогают людям с ограничениями по здоровью. Работа идет по нескольким направлениям, включая материаловедение, цифровые решения и имплантологию, пишет ТАСС.
По словам министра, масштаб задач в этой сфере растет. Поэтому требуется более тесная кооперация между вузами, научными институтами и промышленностью.
На новом этапе флагманских программ, таких как «Передовые инженерные школы» и «Приоритет-2030», особое внимание уделят созданию крупных партнерств и консорциумов. Они будут заниматься конкретными технологическими проектами в интересах граждан.
Ранее Валерий Фальков сообщил, что искусственный интеллект (ИИ) неизбежно придет в систему высшего образования и многое в ней изменит. По его словам, отдельные университеты уже применяют ИИ на практике.