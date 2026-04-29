В России создадут цифровой двойник города для космического питания

Опубликовано 29 апреля 2026, 20:551 мин.
В России создадут цифровой двойник города для космического питанияНа модели будут тестировать еду для Луны и Марса
Российские специалисты приступают к созданию цифрового двойника города. Модель будет отрабатывать производство рационов для внеземных миссий. Об этом сообщил Андрей Ведерников из НИИ пищеконцентратной промышленности. Виртуальный город с искусственным интеллектом (ИИ) поможет проигрывать сценарии производства еды в космических поселениях. Целью является выявление ошибок до реального воплощения, пишет ТАСС.
В модели будут имитировать условия Луны и Марса. Ученые хотят понять, как производить продукты, сохранять урожай, перерабатывать отходы, готовить и есть пищу с учетом социально-культурных норм. Проект обсуждался на круглом столе в Московской городской думе. Разработка поможет подготовиться к длительным миссиям.
Ранее специалисты МГТУ имени Баумана создали экспериментальную модель системы для возвращения космонавтов на борт орбитальной станции.