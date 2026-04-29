В России создадут цифровой двойник города для космического питания

На модели будут тестировать еду для Луны и Марса

Российские специалисты приступают к созданию цифрового двойника города. Модель будет отрабатывать производство рационов для внеземных миссий. Об этом сообщил Андрей Ведерников из НИИ пищеконцентратной промышленности. Виртуальный город с искусственным интеллектом (ИИ) поможет проигрывать сценарии производства еды в космических поселениях. Целью является выявление ошибок до реального воплощения, пишет ТАСС.