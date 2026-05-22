В России создадут цифровые двойники для лунной атомной станции

22 мая 2026
В России создадут цифровые двойники для лунной атомной станцииПроект связан с программами «Космос» и «Атом»
Российские Специалисты планируют использовать цифровые двойники и модели при проектировании лунной базы, работающей на ядерных источниках энергии. Об этом рассказал генеральный директор Исследовательского центра имени Келдыша Владимир Кошлаков. Работы ведутся совместно с Курчатовским институтом и НПО имени Лавочкина, пишет ТАСС.
Цифровые подходы необходимы, так как у разработчиков нет права на ошибку. Нужно быть уверенными, что все системы заработают после доставки на Луну. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Космос» и федерального проекта «Атом», отметил Кошлаков.
Ранее представитель Роскосмоса в Китае Алексей Сухов сообщил о планах российской стороны по созданию лунной энергоустановки. Ее разработку и доставку на спутник Земли планируется осуществить в рамках совместного межправительственного соглашения с КНР.