В России создадут цифровые двойники для лунной атомной станции

Цифровые подходы необходимы, так как у разработчиков нет права на ошибку. Нужно быть уверенными, что все системы заработают после доставки на Луну. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Космос» и федерального проекта «Атом», отметил Кошлаков.

Ранее представитель Роскосмоса в Китае Алексей Сухов сообщил о планах российской стороны по созданию лунной энергоустановки. Ее разработку и доставку на спутник Земли планируется осуществить в рамках совместного межправительственного соглашения с КНР.