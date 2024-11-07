В России создадут энергоустановку для гибридного авиадвигателя

Разработка стала возможной благодаря растущему интересу к «более электрическим» и «полностью электрическим» авиационным двигателям, которые отвечают требованиям по снижению выбросов в атмосферу и декарбонизации авиации. По словам руководителя проекта Николая Саженкова, новая система обеспечит высокую экономичность и эффективность работы гибридно-электрических двигателей.

Ученые уже создали математическую модель малоразмерной энергоустановки, мощность которой составляет от 45 до 60 кВт. Она учитывает газовую динамику и позволяет обеспечить необходимые вибрационные и прочностные характеристики. В дальнейшем будет продолжено проектирование проточной части лопаточных машин, что позволит повысить экономичность установки и ее надежность в эксплуатации.

В отличие от аналогов, таких как гибридная силовая установка ВК-650 В, предназначенная для более крупных самолетов, разработка ПНИПУ подходит для применения на самолетах малой размерности и местной авиации, отметили в пресс-службе.