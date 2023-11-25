В России создадут хранилище кодов для программистов

В дополнение к этому предложению, Путин высказал идею о предоставлении доступа дружественным странам к российским языковым и генеративным моделям. Это позволит партнерам из различных регионов использовать и взаимодействовать с передовыми технологиями, разработанными в России.

Ранее стало известно, что Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" анонсировал планы по расширению программ магистратуры в области компьютерных наук. Целью этой инициативы станет улучшение качества подготовки высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта.