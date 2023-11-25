В России создадут хранилище кодов для программистов

В России создадут хранилище кодов для программистовИ предоставят доступ дружественным странам
Президент России, Владимир Путин, выразил планы по созданию хранилища кодов для отечественных и зарубежных программистов. В ходе пленарного заседания конференции AI Journey он также предложил обсудить возможность предоставления доступа дружественным странам к российским разработкам, пишет РИА Новости.
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Добавлю также, что в наших планах создать хранилище кодов отечественной платформы и сервисы, которые нужны для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов.
В дополнение к этому предложению, Путин высказал идею о предоставлении доступа дружественным странам к российским языковым и генеративным моделям. Это позволит партнерам из различных регионов использовать и взаимодействовать с передовыми технологиями, разработанными в России.
Ранее стало известно, что Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" анонсировал планы по расширению программ магистратуры в области компьютерных наук. Целью этой инициативы станет улучшение качества подготовки высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта.