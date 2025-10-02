В России создадут новые спутниковые системы для управления дронами

По его словам, проект разрабатывается при участии фонда НТИ Дмитрия Пескова. Особенностью гибридных группировок будет сочетание нескольких функций в одном спутнике: связь, навигация и оптическая система. Такой подход позволит одновременно обеспечивать контроль за дронами и сбор информации с разных источников.

Рост числа беспилотников в России превысил все прогнозы как в гражданской, так и в военной сферах, отметил Баканов.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что в ближайшие десять лет в России планируется изготовить и вывести на орбиту порядка 300 ракет. В среднем ежегодно предстоит запускать от 20 до 30 носителей.