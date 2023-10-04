В России создадут производства импортозамещающей промышленной продукции

Также в пресс-службе рассказали, что предприятию "Апрель" предоставят около 184 миллионов рублей на производство катетеров и особого медизделия в Северском районе Кубани, а заводу "Нефтемаш" будет предоставлено около 100 миллионов рублей на производство цементировочной установки.