В России создадут производства импортозамещающей промышленной продукции

В России создадут производства импортозамещающей промышленной продукцииМедицинской и нефтегазовой отрасли
В пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что будут созданы два предприятия импортозамещающей промышленной продукции, пишет РИА Новости.
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Предприятия будут производить медицинскую и нефтегазовую продукцию. Проекты были одобрены Фондом развития промышленности Краснодарского края.
На Кубани запустят два производства импортозамещающей промышленной продукции. По программе "Импортозамещение" Фонда развития промышленности Краснодарского края профинансируют проекты по созданию производств изделий медицинского назначения, а также мобильной блочно-модульной цементировочной установки.
Также в пресс-службе рассказали, что предприятию "Апрель" предоставят около 184 миллионов рублей на производство катетеров и особого медизделия в Северском районе Кубани, а заводу "Нефтемаш" будет предоставлено около 100 миллионов рублей на производство цементировочной установки.