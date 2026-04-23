В России создадут спутники для прямой связи с обычными телефонами

Опубликовано 23 апреля 2026, 20:071 мин.
В России создадут спутники для прямой связи с обычными телефонамиПроект связан с технологией D2C
Группа компаний «Спутникс» ведет разработку спутников, которые смогут обеспечивать прямую связь со смартфонами. Речь идет о технологии D2C, позволяющей подключать устройства к спутникам без использования специального оборудования, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Проект реализуется в рамках расширения спутниковых группировок компании. Помимо связных аппаратов, ведется работа над созданием спутников сверхвысокого разрешения.
Ранее глава «ИКС холдинга» и компании «Бюро 1440» Алексей Шелобков сделал прогноз по снижению себестоимости космических запусков. Выступая на молодежном конгрессе в МГТУ имени Баумана, он заявил, что в ближайшие пять-шесть лет стоимость вывода полезной нагрузки может уменьшиться на величину до 50%. Сейчас вывод одного килограмма на орбиту в России обходится примерно в 450 тысяч рублей.