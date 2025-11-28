В России создадут спутниковую группировку «Рассвет» как ответ Starlink

Как заявил комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, после полномасштабного развертывания проекта Россия сможет предоставить доступ к этой технологии своим союзникам. Разработкой занимается компания «Бюро 1440».

По данным «Роскосмоса», орбитальная группировка будет развернута в два этапа. Первый предусматривает запуск 300 космических аппаратов, а второй — 950 спутников. Система обеспечит скорость передачи данных до 1 Гбит/с и глобальное покрытие, включая Северный морской путь.

Ранее стало известно, что два российских гидрометеорологических спутника — «Метеор-М» № 2−3 и «Метеор-М» № 2−4 — будут интегрированы в международную систему поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.