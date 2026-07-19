В России
Опубликовано 19 июля 2026, 20:43
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В России создадут технологии генетического редактирования

К 2030 году
Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор должны разработать технологии генетического редактирования к 2030 году. Это предусмотрено правительственными планами, пишет ТАСС.
В России создадут технологии генетического редактирования

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Ведомства впервые отчитаются о ходе работ в 2027 году. В дальнейшем отчёты станут ежегодными.

Планы до 2030 года включают поэтапное внедрение перспективных медицинских и биотехнологий для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство ведет работу по медико-биологическому обеспечению пилотируемых межпланетных экспедиций. В Центре космической медицины и биологии прорабатывают вопросы подготовки космонавтов, сохранения их здоровья и поддержания функционального состояния в экстремальных условиях дальних полетов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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