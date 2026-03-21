В России создали 124 диагностических теста

Опубликовано 21 марта 2026, 23:011 мин.
В России создали 124 диагностических тестаПланируется еще 50
Научные учреждения Роспотребнадзора разработали 124 диагностических теста. В ближайшее время планируется создать еще не менее 50 быстрых тест-систем. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что новые разработки необходимо активнее внедрять в практическое здравоохранение. Это позволит повысить оперативность диагностики и качество медицинской помощи. Голикова отметила важность продолжения работы по расширению линейки отечественных тестов для выявления различных заболеваний.
Ранее в пресс-службе Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Минздрава России сообщили, что ученые Лаборатории микробиома человека вуза создали отечественную тест-систему для определения количества бактерий Akkermansia muciniphila в организме. Разработка создана при поддержке программы «Приоритет 2030».