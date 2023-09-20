В России создали аналог датского препарата от диабета

Ранее мы рассказывали, что мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице разработали автоматическую систему запуска сердца при реанимации. Новая система дает возможность увеличить процент выживаемости пациентов.

_Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _