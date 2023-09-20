В России создали аналог датского препарата от диабета

В России создали аналог датского препарата от диабетаУже завершились клинические испытания лекарства
Российская фармацевтическая компания "Герофарм" в беседе с РИА Новости рассказала, что создан отечественный аналог датского препарата от диабета. Уже завершились клинические испытания лекарства.
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Сразу несколько компаний готовятся к выводу аналогов "Оземпика" на российский рынок. "Герофарм" успешно завершила клинические исследования, в ходе которых была доказана сопоставимость аналога и референтного препарата по показателям биологической сопоставимости. ... Ожидается, что лекарственное средство "Семавик", которое уже находится на регистрации, станет первым аналогом "Оземпика". ... Все необходимые документы уже переданы регуляторам.
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