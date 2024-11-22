В России создали белок из нута для спортивного питания

Как сообщила научный сотрудник кафедры «Технология и организация общественного питания» ЮУрГУ Диана Тазеддинова, разработка белка из нута представляет собой важный шаг в области импортозамещения. До недавнего времени белки для спортивного питания полностью импортировались, однако теперь российские ученые предложили альтернативу на основе нутового изолята.

Нут, в отличие от сои и пшеницы, традиционно используемых для создания спортивных добавок, не содержит ингибиторов протеаз и глютена, что делает его более легким для переваривания и безопасным для людей с аллергией. Он также богат незаменимыми аминокислотами, такими как лейцин, лизин и метионин, которые важны для организма, особенно при физических нагрузках.

Для создания нутового белка ученые ЮУрГУ разработали технологию экстракции с использованием соли и щелочи, тщательно учитывая молекулярные характеристики и устойчивость белка к воздействию денатурирующих агентов. Этот продукт имеет потенциал стать отличной альтернативой зарубежным аналогам в спортивной и диетической пище.