В России создали конструктор для моделирования новых материалов

Новый подход позволяет использовать нелинейные модели, которые точнее описывают свойства материалов по сравнению с традиционными линейными расчётами. Это даёт возможность оптимальнее использовать прочностные характеристики материалов, что в перспективе может снизить массу и стоимость изделий.

Программный комплекс учитывает различные типы нелинейного поведения материалов, включая вязкоупругость, упругопластичность и накопление повреждений. Разработка поддерживает работу с экспериментальными данными, на основе которых формируются вычислительные алгоритмы.

Созданные алгоритмы совместимы с популярными инженерными комплексами, включая Ansys, MSC. Marc, Abaqus и отечественный «Логос». Конструктор также содержит интерактивный справочник, помогающий выбрать подходящую модель для конкретной задачи.

Проект реализован при поддержке Фонда НТИ.