В России создали конструктор для моделирования новых материалов

В России создали конструктор для моделирования новых материаловПрограмма повысит точность расчетов в авиации и медицине
Новый подход позволяет использовать нелинейные модели, которые точнее описывают свойства материалов по сравнению с традиционными линейными расчётами. Это даёт возможность оптимальнее использовать прочностные характеристики материалов, что в перспективе может снизить массу и стоимость изделий.
Программный комплекс учитывает различные типы нелинейного поведения материалов, включая вязкоупругость, упругопластичность и накопление повреждений. Разработка поддерживает работу с экспериментальными данными, на основе которых формируются вычислительные алгоритмы.
Созданные алгоритмы совместимы с популярными инженерными комплексами, включая Ansys, MSC. Marc, Abaqus и отечественный «Логос». Конструктор также содержит интерактивный справочник, помогающий выбрать подходящую модель для конкретной задачи.
Проект реализован при поддержке Фонда НТИ.