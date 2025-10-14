В России
В России создали конструктор для моделирования новых материалов

Программа повысит точность расчетов в авиации и медицине
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали программный комплекс для точного моделирования поведения современных материалов. Разработка найдет применение в авиастроении, машиностроении, нефтяной отрасли и персонализированной медицине.
Новый подход позволяет использовать нелинейные модели, которые точнее описывают свойства материалов по сравнению с традиционными линейными расчётами. Это даёт возможность оптимальнее использовать прочностные характеристики материалов, что в перспективе может снизить массу и стоимость изделий.

Программный комплекс учитывает различные типы нелинейного поведения материалов, включая вязкоупругость, упругопластичность и накопление повреждений. Разработка поддерживает работу с экспериментальными данными, на основе которых формируются вычислительные алгоритмы.

Созданные алгоритмы совместимы с популярными инженерными комплексами, включая Ansys, MSC. Marc, Abaqus и отечественный «Логос». Конструктор также содержит интерактивный справочник, помогающий выбрать подходящую модель для конкретной задачи.

Проект реализован при поддержке Фонда НТИ.