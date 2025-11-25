В России
Опубликовано 25 ноября 2025, 23:23
1 мин.

В России создали метод защиты ИИ от нелегального использования

Технология блокирует пиратское копирование нейросетей
Специалисты Центрального университета разработали метод защиты моделей компьютерного зрения от несанкционированного использования. Подход позволяет внедрять защитные механизмы без переобучения уже готовых алгоритмов.
Технология основана на встраивании специальных «нейронов-детекторов», которые активируются только при наличии скрытого ключа в обрабатываемых данных. Дополнительные «нейроны-нарушители» могут целенаправленно вносить помехи в работу системы при отсутствии такого идентификатора. Вероятность случайного срабатывания защиты составляет менее 0,01%, отметили в пресс-службе вуза.

Разработка решает проблему подтверждения авторских прав на технологии искусственного интеллекта. В перспективе метод может быть адаптирован для больших языковых моделей и других типов ИИ-алгоритмов, что создаст условия для формирования защищенного рынка лицензирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) приобрели стратегическое значение.