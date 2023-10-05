В России создали мини-версию бионического протеза руки

21:40, 05 октября 2023
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В России создали мини-версию бионического протеза рукиПервый продукт после «эпохи застоя»
Руководитель стартапа MaxBionic по разработке бионических протезов Тимур Сайфутдинов рассказал, что была создана роботизированная кисть MeHandA mini, которая является на 80 грамм легче большей версии, но она имеет такую же скорость и усилие хвата, пишет RB.
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Большая версия бионической кисти вместе с коаксильным адаптером весит 550 гр.
По словам Тимура Сайфутдинова, у команды была цель в более меньший корпус бионической кисти поместить плату управления и моторы в количестве шесть штук.
Руководитель стартапа также добавил, что кисть является первым продуктом после «эпохи застоя».
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