В России создали мини-версию бионического протеза руки

Большая версия бионической кисти вместе с коаксильным адаптером весит 550 гр.

По словам Тимура Сайфутдинова, у команды была цель в более меньший корпус бионической кисти поместить плату управления и моторы в количестве шесть штук.

Руководитель стартапа также добавил, что кисть является первым продуктом после «эпохи застоя».

Ранее мы рассказывали, что российские учёные разработали технологию производства «искусственных мышц», работающих от переменного тока.