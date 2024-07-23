В России создали настольную игру для изучения IT-профессий

Опубликовано 23 июля 2024, 21:04
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В России создали настольную игру для изучения IT-профессийС элементами цифровых технологий
В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщили, что студенты вуза разработали настольную игру с элементами цифровых технологий под названием CyberGame. Игра создана для популяризации IT-образования и изучения особенностей различных IT-профессий.
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CyberGame представляет собой настольный проект, в котором используются QR-коды для получения дополнительной информации и онлайн-тестирование для расширения знаний. Игра, напоминающая по структуре «Монополию», позволяет участникам выбрать персонажей, таких как веб-разработчики и системные инженеры, и развивать их навыки, проходя обучение и собирая карточки компаний, отметили в пресс-службе вуза.
Разработка игры была осуществлена студентами-первокурсниками в рамках дисциплины «Информационные технологии командной работы и проектной деятельности». В создании игры принимали участие студенты Высшей школы креативных индустрий и специалисты Дизайн-бюро университета.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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