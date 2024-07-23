В России создали настольную игру для изучения IT-профессий

CyberGame представляет собой настольный проект, в котором используются QR-коды для получения дополнительной информации и онлайн-тестирование для расширения знаний. Игра, напоминающая по структуре «Монополию», позволяет участникам выбрать персонажей, таких как веб-разработчики и системные инженеры, и развивать их навыки, проходя обучение и собирая карточки компаний, отметили в пресс-службе вуза.

Разработка игры была осуществлена студентами-первокурсниками в рамках дисциплины «Информационные технологии командной работы и проектной деятельности». В создании игры принимали участие студенты Высшей школы креативных индустрий и специалисты Дизайн-бюро университета.