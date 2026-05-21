В России создали нейросети для беспилотников без сигнала GPS

Опубликовано 21 мая 2026, 20:37
В России создали нейросети для беспилотников без сигнала GPSНовая разработка
Фонд перспективных исследований (ФПИ) использует технологии искусственного интеллекта при создании беспилотных систем. Об этом на конференции Цифровая индустрия промышленной России сообщил руководитель центра ИИ фонда Александр Филиппов, пишет ТАСС.
В проектах применяются нейросетевые алгоритмы технического зрения и ландшафтной навигации. По данным фонда, одна из систем способна в полностью автономном режиме поражать движущиеся цели без использования сигналов глобальных спутниковых систем.
Филиппов отметил, что в ФПИ ведут работы по роевому управлению группами БПЛА.
Ранее российские инженеры создали программный комплекс для ускоренного обучения нейросетей, которые используют в беспилотных летательных аппаратах. Как отметил разработчик Сергей Иванов, главным преимуществом решения является доверенная среда. Все данные остаются внутри инфраструктуры заказчика и не уходят во внешние облака.