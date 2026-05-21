В России создали нейросети для беспилотников без сигнала GPS

В проектах применяются нейросетевые алгоритмы технического зрения и ландшафтной навигации. По данным фонда, одна из систем способна в полностью автономном режиме поражать движущиеся цели без использования сигналов глобальных спутниковых систем.

Филиппов отметил, что в ФПИ ведут работы по роевому управлению группами БПЛА.

Ранее российские инженеры создали программный комплекс для ускоренного обучения нейросетей, которые используют в беспилотных летательных аппаратах. Как отметил разработчик Сергей Иванов, главным преимуществом решения является доверенная среда. Все данные остаются внутри инфраструктуры заказчика и не уходят во внешние облака.