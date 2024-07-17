В России создали новую методику физкультуры на основе компьютерного зрения

Опубликовано 17 июля 2024, 11:59
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В России создали новую методику физкультуры на основе компьютерного зренияОна поможет в разработке персонализированных тренировках
В пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) сообщили, что ученые представили новую методику оздоровительной физической культуры (ОФК), основанную на компьютерном зрении и индивидуальном анализе двигательных актов.
Специализированная программа начинает с анализа движений человека, оценивая их характеристики и воздействие на суставы. На основе полученных данных создаются персонализированные тренировочные программы, учитывающие физическую подготовленность и особенности телосложения каждого ученика.
В отличие от существующих методик, ориентированных на спортивные дисциплины, новая разработка пригодна для любого уровня физической подготовки и подходит для использования в общественных программах физкультуры. Она также впервые учитывает нагрузку на ключевые точки тела, что особенно важно для безопасности и эффективности занятий, добавили в пресс-службе.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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