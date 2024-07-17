В России создали новую методику физкультуры на основе компьютерного зрения

Специализированная программа начинает с анализа движений человека, оценивая их характеристики и воздействие на суставы. На основе полученных данных создаются персонализированные тренировочные программы, учитывающие физическую подготовленность и особенности телосложения каждого ученика.

В отличие от существующих методик, ориентированных на спортивные дисциплины, новая разработка пригодна для любого уровня физической подготовки и подходит для использования в общественных программах физкультуры. Она также впервые учитывает нагрузку на ключевые точки тела, что особенно важно для безопасности и эффективности занятий, добавили в пресс-службе.