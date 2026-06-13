В России
Опубликовано 13 июня 2026, 08:25
1 мин.

В России создали оборудование для полного цикла заготовки крови

Разработки заменяют зарубежные аналоги
Российские специалисты разработали отечественный комплекс оборудования для полного цикла заготовки компонентов донорской крови. Работы провели учреждения ФМБА совместно с предприятиями «Ростеха» в рамках программы импортозамещения Минпромторга России, пишет ТАСС.
В России создали оборудование для полного цикла заготовки крови

© Ferra.ru

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что в России появились приборы, которые ранее не выпускались внутри страны. Среди них аппарат автоматического цитоплазмафереза, стерильный соединитель пластиковых магистралей, автоматический экстрактор компонентов крови, тромбомиксер, замораживатель и лиофилизированная сушильная установка.

По словам Скворцовой, оборудование создано на базе российских технологий. Также в 2025 году разработали прототип системы инактивации вирусов в компонентах донорской крови.

Ранее научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев сообщил, что проект создания цифровой копии человека для предсказания болезней успешно продвигается.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#медицина
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России создали оборудование для полного цикла заготовки крови