В России создали оборудование для полного цикла заготовки крови

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что в России появились приборы, которые ранее не выпускались внутри страны. Среди них аппарат автоматического цитоплазмафереза, стерильный соединитель пластиковых магистралей, автоматический экстрактор компонентов крови, тромбомиксер, замораживатель и лиофилизированная сушильная установка.

По словам Скворцовой, оборудование создано на базе российских технологий. Также в 2025 году разработали прототип системы инактивации вирусов в компонентах донорской крови.

Ранее научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев сообщил, что проект создания цифровой копии человека для предсказания болезней успешно продвигается.