В России создали оборудование для полного цикла заготовки крови

Опубликовано 13 июня 2026, 08:251 мин.
В России создали оборудование для полного цикла заготовки кровиРазработки заменяют зарубежные аналоги
Российские специалисты разработали отечественный комплекс оборудования для полного цикла заготовки компонентов донорской крови. Работы провели учреждения ФМБА совместно с предприятиями «Ростеха» в рамках программы импортозамещения Минпромторга России, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что в России появились приборы, которые ранее не выпускались внутри страны. Среди них аппарат автоматического цитоплазмафереза, стерильный соединитель пластиковых магистралей, автоматический экстрактор компонентов крови, тромбомиксер, замораживатель и лиофилизированная сушильная установка.
По словам Скворцовой, оборудование создано на базе российских технологий. Также в 2025 году разработали прототип системы инактивации вирусов в компонентах донорской крови.
Ранее научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев сообщил, что проект создания цифровой копии человека для предсказания болезней успешно продвигается.