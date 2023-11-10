В России создали отечественную зарядную станцию для электромобилей

В пресс-службе подчеркнули, что ключевые элементы этой станции, включая силовое оборудование и микропроцессорную систему управления, полностью созданы на базе отечественных компонентов.

Планируется, что в 2024 году университет введет в эксплуатацию первый опытный образец зарядной станции. Уже существует успешно протестированный экспериментальный образец.

Одним из ключевых преимуществ новой зарядной станции является полное использование отечественных технологий.

Ранее мы писали, что в сентябре в рамках проекта «Энергия Москвы» было открыто 46 новых электрозарядных станций. Эти станции разместились по всему городу, включая северо-восток, север, и центр Москвы. Заместитель мэра Москвы, Максим Ликсутов, сообщил, что к 2024 году планируется установить электрозарядные станции во всех районах столицы, обеспечивая удобство зарядки электромобилей горожан.