В России создали отечественную зарядную станцию для электромобилей

В России создали отечественную зарядную станцию для электромобилейНа отечественном оборудовании
В пресс-службе Национального исследовательского университета "МЭИ" рассказали, что ученые вуза создали зарядную станцию для электроавтомобилей, которая выделяется использованием отечественного программно-аппаратного комплекса, пишет ТАСС.
В пресс-службе подчеркнули, что ключевые элементы этой станции, включая силовое оборудование и микропроцессорную систему управления, полностью созданы на базе отечественных компонентов.
Планируется, что в 2024 году университет введет в эксплуатацию первый опытный образец зарядной станции. Уже существует успешно протестированный экспериментальный образец.
Одним из ключевых преимуществ новой зарядной станции является полное использование отечественных технологий.
Ранее мы писали, что в сентябре в рамках проекта «Энергия Москвы» было открыто 46 новых электрозарядных станций. Эти станции разместились по всему городу, включая северо-восток, север, и центр Москвы. Заместитель мэра Москвы, Максим Ликсутов, сообщил, что к 2024 году планируется установить электрозарядные станции во всех районах столицы, обеспечивая удобство зарядки электромобилей горожан.