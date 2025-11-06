В России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С

Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). Такая скорость анализа особенно важна для проведения массовых скрининговых обследований и своевременного назначения терапии.

Разработка была выполнена в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны».

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В. Новая методика основана на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP).