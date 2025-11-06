В России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С

Опубликовано 06 ноября 2025, 10:421 мин.
В России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит САнализ выявляет вирус за 25−30 минут вместо нескольких часов
Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первый в мире экспресс-тест для диагностики вирусного гепатита С. Новая методика позволяет обнаруживать наличие вируса за 25−30 минут, тогда как традиционные методы требуют 1,5−2 часов.
Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). Такая скорость анализа особенно важна для проведения массовых скрининговых обследований и своевременного назначения терапии.
Разработка была выполнена в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны».
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В. Новая методика основана на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP).