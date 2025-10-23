В России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит В

Опубликовано 23 октября 2025, 20:231 мин.
В России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит ВРезультаты диагностики готовы за 25−30 минут
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В. Новая методика основана на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP).
© Ferra.ru
Тест позволяет определить наличие вируса за 25−30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами. При этом чувствительность анализа сопоставима с лабораторными ПЦР-исследованиями, отметили в пресс-службе.
Разработка имеет ключевое значение для оперативного выявления инфицированных, своевременного назначения терапии и принятия противоэпидемических мер.
Ранее специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления возбудителей бактериальной дизентерии. Анализ позволяет определить наличие инфекции всего за 25−30 минут, что значительно ускоряет диагностику по сравнению с традиционными методами.