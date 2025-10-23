В России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит В

Тест позволяет определить наличие вируса за 25−30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами. При этом чувствительность анализа сопоставима с лабораторными ПЦР-исследованиями, отметили в пресс-службе.

Разработка имеет ключевое значение для оперативного выявления инфицированных, своевременного назначения терапии и принятия противоэпидемических мер.

Ранее специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления возбудителей бактериальной дизентерии. Анализ позволяет определить наличие инфекции всего за 25−30 минут, что значительно ускоряет диагностику по сравнению с традиционными методами.