В России создали ПО, которое повысит герметичность нефтегазовых скважин

В России создали ПО, которое повысит герметичность нефтегазовых скважинРазработана в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета создали программу, которая повысит герметичность нефтегазовых скважин.
Чтобы обеспечить герметичность нефтегазовых скважин, эксплуатационные колонны, цементируют специальным тампонажным раствором. Этот процесс очень важен и сложен, от него напрямую зависит качество работы скважин. Поэтому, ученые разработали программное обеспечение, которое сможет подобрать оптимальный состав для тампонажной смеси с учетом всех характеристик и стоимости реагентов.
Чтобы подобрать состав тампонажной смеси, учитывается горно-геологические особенности, также технологические свойства состава, чтобы исключить какие-либо аварии во время цементирования. Неправильный состав смеси может привести к гидравлическому разрыву пласта, что приведет к ухудшению горных пород и их загрязнению.
Ученые пермского Пермского национального исследовательского политехнического университета уже получили свидетельство о государственной регистрации ПО.