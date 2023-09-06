В России создали ПО, которое повысит герметичность нефтегазовых скважин

Чтобы обеспечить герметичность нефтегазовых скважин, эксплуатационные колонны, цементируют специальным тампонажным раствором. Этот процесс очень важен и сложен, от него напрямую зависит качество работы скважин. Поэтому, ученые разработали программное обеспечение, которое сможет подобрать оптимальный состав для тампонажной смеси с учетом всех характеристик и стоимости реагентов.

Чтобы подобрать состав тампонажной смеси, учитывается горно-геологические особенности, также технологические свойства состава, чтобы исключить какие-либо аварии во время цементирования. Неправильный состав смеси может привести к гидравлическому разрыву пласта, что приведет к ухудшению горных пород и их загрязнению.

Ученые пермского Пермского национального исследовательского политехнического университета уже получили свидетельство о государственной регистрации ПО.