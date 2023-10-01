В России создали подразделение «санитарной обработки населения» на базе МЧС

В России создали подразделение «санитарной обработки населения» на базе МЧСВ том числе обеззараживания зданий
В России создали подразделение «санитарной обработки населения» на базе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), данный указ был подписан Премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.
Как указано в документе, одной из задач созданного подразделения является проведение санитарной обработки населения и техники, куда входит обеззараживания зданий, имущества, территорий и других сооружений, сообщает «Лента.Ру».
Ранее мы писали о том, что иммунолог предупредил о возможном изменении течения коронавируса, где симптоматика может быть более или менее выраженной. Также есть вероятность появления более патогенного варианта вируса.