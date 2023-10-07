В России создали робота-дробителя из робота-пылесоса

За его основу взят барабанный спиннер. Робо низкий, за место щеток у него барабанная дробь с зубьями. Они перемалывают все. Также робот-дробилка защищен качающимися отбойниками, которые защищают от нападения.

Также робот не боится переворотов и может ездить ногам вверх. Ему дали название «Драмлер», он весит 105 килограмм и может развить скорость до 33 километров в час. Его габариты 1000 х 1000 х 300 миллиметров.

Ранее мы писали, что Минцифры в своем Telegram-канале назвали первые шесть команд полуфинала чемпионата «Битвы роботов».