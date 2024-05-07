Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 07 мая 2024, 21:45
1 мин.

В России создали технологии для проверки безопасности самолетов из композитов

Например, ударочувствительное покрытие
Ученые ЦАГИ и специалисты стартапа «Солютерм» представили комплекс инновационных технологий для обнаружения дефектов в авиационных конструкциях из полимерных композитов. Эти новые продукты включают ударочувствительное покрытие, лазерный ультразвуковой дефектоскоп-глубиномер и аппаратно-программный комплекс Solirt Pro.
В России создали технологии для проверки безопасности самолетов из композитов

© Ferra.ru

Покрытие обшивки летательного аппарата, способное обнаруживать удары, обладает широкими функциональными возможностями и высокой устойчивостью к различным внешним воздействиям. Лазерный ультразвуковой дефектоскоп позволяет точно определять размеры и глубину повреждений композитных материалов, а Solirt Pro — применять термографический контроль для выявления скрытых дефектов.

Работа над разработкой новых технологий велась совместно с ведущими мировыми авиаконцернами, но после санкций и ухода партнеров с российского рынка ЦАГИ и «Солютерм» продолжили эту работу самостоятельно. Проект также привлек ведущие отечественные и зарубежные компании в области авиации.