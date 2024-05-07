В России создали технологии для проверки безопасности самолетов из композитов

Покрытие обшивки летательного аппарата, способное обнаруживать удары, обладает широкими функциональными возможностями и высокой устойчивостью к различным внешним воздействиям. Лазерный ультразвуковой дефектоскоп позволяет точно определять размеры и глубину повреждений композитных материалов, а Solirt Pro — применять термографический контроль для выявления скрытых дефектов.

Работа над разработкой новых технологий велась совместно с ведущими мировыми авиаконцернами, но после санкций и ухода партнеров с российского рынка ЦАГИ и «Солютерм» продолжили эту работу самостоятельно. Проект также привлек ведущие отечественные и зарубежные компании в области авиации.