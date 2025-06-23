В России создали технологию маркировки контента, сгенерированного ИИ

Новая система будет использовать специальные «водяные знаки», невидимые для обычного пользователя. Они помогут отличать реальные фото и видео от созданных нейросетями, включая так называемые дипфейки.

По словам Чернышенко, вопрос маркировки также рассматривается в рамках кодекса этики искусственного интеллекта. Техническая возможность для реализации проекта уже есть, сейчас решаются организационные вопросы.

Ранее Министерство науки и высшего образования России поддержало инициативы вузов по созданию этических кодексов использования искусственного интеллекта (ИИ). Такие документы помогают регулировать применение ИИ и нейросетей студентами, особенно при подготовке курсовых и дипломных работ.