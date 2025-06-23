В России создали технологию маркировки контента, сгенерированного ИИ

Опубликовано 23 июня 2025, 14:061 мин.
В России создали технологию маркировки контента, сгенерированного ИИТехнология поможет отличать реальный контент от созданного нейросетями
В России готовится к внедрению технология маркировки контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Разработка принадлежит Институту системного программирования РАН.
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Новая система будет использовать специальные «водяные знаки», невидимые для обычного пользователя. Они помогут отличать реальные фото и видео от созданных нейросетями, включая так называемые дипфейки.
По словам Чернышенко, вопрос маркировки также рассматривается в рамках кодекса этики искусственного интеллекта. Техническая возможность для реализации проекта уже есть, сейчас решаются организационные вопросы.
Ранее Министерство науки и высшего образования России поддержало инициативы вузов по созданию этических кодексов использования искусственного интеллекта (ИИ). Такие документы помогают регулировать применение ИИ и нейросетей студентами, особенно при подготовке курсовых и дипломных работ.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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