В России создали терминал спутниковой связи для поездов

Опубликовано 17 ноября 2025, 23:391 мин.
В России создали терминал спутниковой связи для поездовПрототип обеспечит стабильную связь на высокой скорости
Российская компания «Бюро 1440» разработала прототип терминала спутниковой связи для железнодорожного транспорта. Оборудование предназначено для установки на различные типы составов, включая локомотивы, поезда дальнего следования и высокоскоростные магистрали.
© Бюро 1440
Терминал обеспечит глобальное покрытие связью независимо от местоположения поезда, его скорости и выполняемых задач. Это позволит повысить комфорт пассажиров, внедрить беспилотные технологии и улучшить управление подвижным составом.
При разработке учтены специфические требования железнодорожного транспорта. Устройство сохраняет стабильное соединение со спутником при высоких скоростях движения и работает от электросети с напряжением 110 вольт.
