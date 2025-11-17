В России создали терминал спутниковой связи для поездов

Терминал обеспечит глобальное покрытие связью независимо от местоположения поезда, его скорости и выполняемых задач. Это позволит повысить комфорт пассажиров, внедрить беспилотные технологии и улучшить управление подвижным составом.

При разработке учтены специфические требования железнодорожного транспорта. Устройство сохраняет стабильное соединение со спутником при высоких скоростях движения и работает от электросети с напряжением 110 вольт.

Ранее медицинские специалисты РЖД подтвердили эффективность системы на основе виртуальной реальности (VR) для быстрого восстановления психоэмоционального состояния работников. В испытаниях участвовали 33 сотрудника локомотивных бригад, которые проходили процедуры после рабочей смены.